"مرسول بارك".. هل يشهد عودة النصر لسكة الانتصارات المتلاحقة؟

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يلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم السبت نظيره ضمك في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في أولى مباريات الأصفر على أرض ملعبه الجديد "مرسول بارك".

ويأمل النصراويون أن يشهد تدشين (ملعب جامعة الملك سعود - مرسول بارك) بداية الانطلاقة لعودة الأصفر لتسجيل الانتصارات المتلاحقة في الدوري؛ وبالتالي عودة الفريق للمنافسة من جديد.

ميدانيًّا، جهّز المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا، فريقه للمواجهة باعتبارها تمثل نقطة الانطلاقة للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب المسابقة. وعلى الرغم من خسارة الفريق مجهودات المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق إلا أن المدرب البرتغالي ركز خلال التدريبات السابقة على المهاجم الشاب فراس البريكان لتعويض غياب "حمدالله" في خط الهجوم.

وتدعم عودة عبدالمجيد الصليهم العائد من الإصابة أوراق فيتوريا للمواجهة.

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