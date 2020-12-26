أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نجيب ساويرس عبر "تويتر": الخبر الجيد أن 2020 متبقي منها أسبوع واحد

Print

مصراوي Masrawy

12:08 ص السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، معلقًا على آخر أخبار أزمة .

وقال ساويرس: "إذن 2020 لا تريد أن ترحل دون أن ترينا النسخة الثانية من فيروس كورونا.. مزيدًا من الضحايا وتحدي اللقاحات، خربت علينا احتفالنا بالسنة الجديدة.. مسممة أيامنا القليلة المتبقية.. الأخبار الجيدة أن المتبقي فيها أسبوع واحد، الخلاص أخيرًا".

يأتي ذلك في ظل تصاعد عدد الإصابات بالفيروس في والعالم، على هامش الموجة الثانية من الفيروس.

تغريدة ساويرس

a54871dc87.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية