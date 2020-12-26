نجيب ساويرس عبر "تويتر": الخبر الجيد أن 2020 متبقي منها أسبوع واحد

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، معلقًا على آخر أخبار أزمة فيروس كورونا.

وقال ساويرس: "إذن 2020 لا تريد أن ترحل دون أن ترينا النسخة الثانية من فيروس كورونا.. مزيدًا من الضحايا وتحدي اللقاحات، خربت علينا احتفالنا بالسنة الجديدة.. مسممة أيامنا القليلة المتبقية.. الأخبار الجيدة أن المتبقي فيها أسبوع واحد، الخلاص أخيرًا".

يأتي ذلك في ظل تصاعد عدد الإصابات بالفيروس في مصر والعالم، على هامش الموجة الثانية من الفيروس.