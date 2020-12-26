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حبس متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في قليوب

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حبس متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في قليوب حبس متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في قليوب

مصراوي Masrawy

12:12 ص السبت 26 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عامل طباعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان في قليوب.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز قليوب، وانتقل المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب إلى المكان، وبالفحص تبين أن المنزل مقام من 3 طوابق على مساحة 65 مترًا.

وتبين أن المتهم نجل صاحب المنزل، ويدعى "أحمد.ع" 27 عامًا، عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 أمتار وقطر 1.5 متر، وجرى ضبط أدوات الحفر.

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