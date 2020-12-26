بالأسماء..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا- سفاجا".

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مستشفى قنا العام، باستقبال 7 مصابين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا.

وأسفر الحادث عن إصابة أبانوب عطية ميخائيل، 25 عامًا، وعبدالهادي يوسف عبد الهادي 28 عاماً، وشيرين يوسف عبدالهادي، 26 عامًا، وياسين عبدالهادي يوسف 3 أعوام، ومحمود عبدالرحمن السيد، 35 عامًا، والعرابي عبدالظاهر سيد، 37 عامًا، ومحمود فرغلي محمد فرغلي 25 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.