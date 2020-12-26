بالصور.. بابا نويل يوزع الهدايا في احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء– رضا السيد:

أطلق قطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، الاحتفال السنوي بالكريسماس وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الاحتفالية وسط أجواء من البهجة والسعادة تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وارتدى عدد من الشباب ملابس "بابا نويل" لتقديم هدايا الكريسماس للسياح في ميدان سوهو سكوير .

كما جرى إطلاق موكب "الثلاث ملوك" وهى عبارة عن 3 أشخاص يرتدون زي ملوك ويركبون 3 جمال ويسير بجوارهم بابا نويل ويتجولون بين السياح في ميدان سوهو، لتوزيع الهدايا على الأطفال والسياح.