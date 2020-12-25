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29 وفاة و 1707 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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29 وفاة و 1707 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 29 وفاة و 1707 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن، الخميس، 29 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1707 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 283690، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3681، بعد وفاة 29 مصابا.

وتوزعت الإصابات على 558 في محافظة العاصمة عمّان، و532 في محافظة إربد منها 72 في لواء الرمثا، و126 في محافظة الزرقاء، و96 في محافظة البلقاء، و82 في محافظة المفرق، و75 في محافظة جرش، و71 في محافظة عجلون، و48 في محافظة العقبة.

وكذلك 40 في محافظة الكرك، و40 في محافظة الطفيلة، و33 في محافظة مأدبا، و6 في محافظة معان.

ووصل عدد الحالات النشطة حاليا إلى 25513 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس إلى المستشفيات 106 حالات، فيما غادرت 113 حالة، أما إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات يبلغ 951 حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم الأربعاء 814 بنسبة إشغال 19%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم الأربعاء 299 وبنسبة إشغال 33%.

ووصل إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بها ليوم الأربعاء إلى 146 بنسبة إشغال 17%، ووصل عدد حالات الشفاء ليوم الخميس في العزل المنزلي والمستشفيات إلى 2338 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 254496 حالة.

وأجري 17716 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 3040342 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الخميس إلى نحو 9.64%.

جي بي سي نيوز

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