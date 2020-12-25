أخبار عاجلة

أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات -
سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق -
اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

براءة مالك المدرسة وعدم مسؤولية موظفات التربية بقضية فاجعة البحر الميت

Print
براءة مالك المدرسة وعدم مسؤولية موظفات التربية بقضية فاجعة البحر الميت براءة مالك المدرسة وعدم مسؤولية موظفات التربية بقضية فاجعة البحر الميت

جي بي سي نيوز :- عقدت محكمة الاستئناف الخميس، جلسة في قضية فاجعة البحر الميت.

و أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة صلح جزاء عمان في أغلب جوانبه بقضية فاجعة البحر الميت.

وحكمت المحكمة بتغريم المدرسة 200 دينار والرسوم ،وعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة، وفق المراسل.

وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية شهداء البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة أطفال كانوا في رحلة مدرسية في منطقة وادي زرقاء-ماعين.

وداهمت سيول نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.

المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصا، من ضمنهم 37 طالبا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.

في تلك الفترة، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية نصت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلا بعد التأكد من ملائمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هجوم سوريا.. أقمار صناعية تكشف أهدافا مدمرة

هجوم سوريا.. أقمار صناعية تكشف أهدافا مدمرة

أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي

أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ"كورونا المتحور"

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ"كورونا المتحور"

الاردن : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا

الاردن : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا

شبكة عيون الإخبارية