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وكيل الصحة: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل

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وكيل الصحة: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل وكيل الصحة: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل
قال: لو نجحت حملة التطعيم في الوصول إلى 50-60 % من سكان المملكة فسنستطيع التخفيف

وكيل الصحة: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار،‏ عن أن الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام المقبل، مبينًا أنه لا يتوقع أن نبدأ بالاستغناء عن الكمامات والاحترازات الوقائية ضد قبل شهر يونيو المقبل.

وقال "جوخدار" في تصريح لقناة العربية: "ما نشاهده هذه الأيام من حملة تطعيم ضد فيروس كورونا يعد أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم وفي تاريخ المملكة العربية "، مشيرًا إلى أن العالم كله لم يشهد حملة تطعيم بتلك الضخامة.

وأضاف وكيل الصحة: "لو نجحت حملة التطعيم - بإذن الله- في الوصول إلى ما يعادل 50% - 60% من السكان في المملكة فنستطيع بعد ذلك تخفيف الاحترازات"، مستدركًا: "لكن ذلك قد يستغرق وقتًا".

وأردف "جوخدار": "لا أتوقع أن نبدأ في الاستغناء عن الكمامات والاحترازات قبل شهر 6 ميلادي المقبل".

كما كشف وكيل الصحة عن افتتاح مراكز للتطعيم وإعطاء اللقاحات في جميع مدن المملكة في خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن مركز التطعيم في جدة الذي تم إطلاقه اليوم (الخميس) سيتوسع ليستقبل 30 ألف مراجع يوميًا.

وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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