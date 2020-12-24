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حالة جديدة من عدم استقرار جوي السبت وتشتد الأحد.. وهُنا تفاصيلها

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حالة جديدة من عدم استقرار جوي السبت وتشتد الأحد.. وهُنا تفاصيلها حالة جديدة من عدم استقرار جوي السبت وتشتد الأحد.. وهُنا تفاصيلها
تشمل مناطق ومحافظات عدة وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر

حالة جديدة من عدم استقرار جوي السبت وتشتد الأحد.. وهُنا تفاصيلها

تتطور تدريجيًا حالة من عدم استقرار جوي على البحر الأحمر يوم السبت، حيث ومع ساعات الصباح، تبدأ الأجواء غير المستقرة تؤثر على عموم سواحل جنوب البحر الأحمر وتحديدًا سواحل جازان وعسير ووصولاً إلى سواحل القنفذة، حيث تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر.

اشتداد واتساع
مع ساعات نهار السبت وليل السبت/الأحد، تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي المزيد من المناطق وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر على المرتفعات الجنوبية الغربية وسواحل جدة بما فيها مدينة جدة ووصولاً إلى سواحل ينبع ومرورًا بمدينة رابغ، بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا على سواحل رابغ حيث تكون فرصة تشكل السيول عالية وفقًا لـ "طقس العرب".

زخات الأمطار
حالة عدم الاستقرار الجوي ستشمل أيضًا مناطق حائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية ابتداءً من ليل السبت/ الأحد ونهار الأحد، حيث تصبح الأجواء غائمة بغيوم متوسطة وعالية وتهطل زخات من المطر بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار.

ثلوج خفيفة على الحدود الشمالية
تتزامن وصول حالة عدم الاستقرار الجوي للحدود الشمالية صباح الأحد بوجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من الشمال ضمن المرتفع الجوي السيبيري، حيث تصبح الهطولات عبارة عن زخات ثلجية في بعض أجزاء الحدود الشمالية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.حالة الطقس أمطار الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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