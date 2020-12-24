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البحرين تنفي اختراق مقاتلاتها لأجواء قطر

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البحرين تنفي اختراق مقاتلاتها لأجواء قطر البحرين تنفي اختراق مقاتلاتها لأجواء قطر

مصراوي Masrawy

10:06 م الخميس 24 ديسمبر 2020

المنامة - (أ ش أ):

نفت وزارة الخارجية البحرينية، ادعاءات السلطات القطرية، بشأن قيام 4 مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني، باختراق الأجواء القطرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقله وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أنه كان هناك طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين من طراز (إف 16)، تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني، وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء ، ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين".

وأشارت إلى أنه بعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد، ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبوراً بأجواء السعودية باتجاه الشرق استعداداً للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث إن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية.

وشددت على أن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.

وكانت قطر قد تقدمت ببلاغ إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، بشأن قيام 4 مقاتلات بحرينية باختراق الأجواء القطرية في 9 ديسمبر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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