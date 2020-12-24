أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجيزة: ضبط 9 حالات تعدِ على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية

Print
الجيزة: ضبط 9 حالات تعدِ على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية الجيزة: ضبط 9 حالات تعدِ على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية

مصراوي Masrawy

09:58 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 9 حالات تعدي على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك جاء في إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة .

وأجرت المحافظة، حملة مكبرة مع بالتعاون مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية تحت غطاء أمني بقوة من قسم شرطة الواحات وتم ضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، و المتجاوزة عن نسبة الإشغال المقررة والمسببة لإشعال الطريق العام وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 شيشة ورفع 13 إشغال وتحصيل 8 حالات غرامات فورية وعدد 9 محاضر إشغال طريق عام.

وأضافت المحافظة، أنه تم إيداع جميع المحتويات في مخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية