أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الكنيسة تنظم لقاءً عالميا حول تطورات ولقاحاته.. الأحد

Print
الكنيسة تنظم لقاءً عالميا حول تطورات فيروس كورونا ولقاحاته.. الأحد الكنيسة تنظم لقاءً عالميا حول تطورات ولقاحاته.. الأحد

مصراوي Masrawy

09:46 م الخميس 24 ديسمبر 2020

مصراوي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم جامعة هولي صوفيا اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد المقبل، لقاء خاص من حول العالم للرد على أسئلة الأقباط حول آخر تطورات مرض المستجد، واللقاحات المطروحة، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإشراف الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيو انجلاند للأقباط الأرثوذكس بأمريكا ورئيس جامعة هولي صوفيا، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قناتي «أغابي» و«سي تي في» القبطيتين.

وقال القمص إبراهام عزمي، عميد جامعة هولي صوفيا واستشاري أمراض الباطنة والطوارئ السابق بجامعة يوماس بالولايات المتحدة ومدير المكتب البابوي للإعلام بأمريكا، إنه سيدير اللقاء الذي سيشارك فيه عدد من الأطباء والاستشاريون من عدد من الدول حول العالم منهم من انجلترا كل من: «الدكتور مجدي إسحق، وكيل كلية الجراحين الملكية والدكتور رأفت سعد استشاري ومدير عام قسم العناية المركزة بمستشفى رابتينجتون بويجان في مانشستر».

وأضاف عزمي، أنه سيشارك من الولايات المتحدة الدكتور إبراهيم خليل أديب أستاذ الصحة العالمية بجامعة واشنطن، والدكتورة فيرونيكا عزمي معوض استشاري أمراض باطنة وزمالة في تخصص المناعة الإكلينيكية بجامعة بيل، فضلا عن الدكتور كريستيان جرجس استشاري أمراض باطنة وجهاز هضمي بجامعة هيتريك هابن من ألمانيا، والدكتورة منال تادرس استشاري ميكروبيولوجي بجامعة تورنتو في كندا، إلى جانب مشاركة عدد من الأطباء من منهم: «الدكتور باسم بولس غبريال أستاذ الرعاية المركزية بطب عين شمس، والدكتور ناجي إسكندري أستاذ علم الفيسيولوجي سابقا بكلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة».

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية تصاعد في الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ما دفع البابا تواضروس الثاني لتعليق القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية لمدة شهر.

0

d02125696f.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية