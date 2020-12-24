رسميًا.. تطبيق نظام التناوب على العاملين في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا، اليوم الخميس، بإلزام رؤساء الجهات بالديوان العام والمديريات الخدمية، والوحدات المحلية وكافة المصالح الحكومية، بانتظام وتشغيل العاملين بنظام التناوب.

وتبين من القرار والذي حمل رقم 1227 لسنة 2020، بأن نظام تشغيل العاملين لا يقل عن 50% من القوة الإجمالية، وبما لا يُخل بحسن سير العمل، فيما استثنى القرار بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهي، المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، او بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التي يراها رئيس المرفق.

جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.