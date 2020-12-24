الولايات المتحدة تتهم إيران بشنّ حملة تحريض إلكترونية لاستهدف مسؤولي الانتخابات الأمريكيين

★ ★ ★ ★ ★

أكدت أن طهران أنشأت موقع (أعداء الشعب) الذي احتوى على تهديدات لهم بالقتل في ديسمبر 2020

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، جهات سيبرانية إيرانية أنها مسؤولة عن تهديدات بالقتل تستهدف مسؤولي الانتخابات الأمريكيين في منتصف ديسمبر 2020م.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، في بيان صحفي مشترك، امتلاك معلومات موثوقة للغاية تشير إلى أن الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية مسؤولة عن إنشاء موقع على شبكة "الإنترنت" يسمى (أعداء الشعب)، الذي احتوى على تهديدات بالقتل تستهدف مسؤولي الانتخابات الأمريكيين في منتصف ديسمبر 2020م.

وأفاد البيان، بأن الموقع الإلكتروني (أعداء الشعب) نشر "قائمة استهداف" ضمت أسماء وعناوين وصور نحو 10 مسؤولين أمريكيين، مبينًا أن إنشاء موقع (أعداء الشعب) بعد الانتخابات يؤكد النية الإيرانية المستمرة في خلق الانقسامات وعدم الثقة في الولايات المتحدة وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأمريكية.

وأشار البيان، إلى أن مكتب التحقيقات والوكالة حذرا سابقًا من أن الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية كانت عازمة على الأرجح على التأثير والتدخل في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020م.

وجدد البيان، التشديد على مواصلة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، التحقيق في التهديدات الموثوقة الموجهة ضد مسؤولي الانتخابات الأمريكيين من خلال أي وسيلة إعلام، بما في ذلك مواقع الويب والاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية.الولايات المتحدة الأمريكية إيران هجوم إلكتروني أمريكا مكتب التحقيقات الفيدرالي