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الأهلي يحتفي بهداف دوري المحترفين التاريخي.. ويقدم لـ "السومة" القميص رقم 127

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الأهلي يحتفي بهداف دوري المحترفين التاريخي.. ويقدم لـ

احتفى النادي الأهلي بنجم الفريق الكروي الأول عمر السومة، اليوم الخميس، بمناسبة إحراز اللاعب الهدف رقم 127 مع الفريق، وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

وأقام الأهلي حفلاً للسومة بمقر النادي، بعد نهاية الحصة التدريبية.

وكان "السومة " قد أحرز الهدف رقم 127 في مرمى الفتح في الجولة الماضية من الدوري.

ويستعد الأهلي (الثاني - 19 نقطة) لمواجهة الرائد، الأحد المقبل، في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يحتفي بهداف دوري المحترفين التاريخي.. ويقدم لـ

هداف الدوري عمر السومة الأهلي هداف الدوري التاريخي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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