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"البوعينين": الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني انطلاقة للتكامل وتحقيق الإنجازات

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"البوعينين": الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني انطلاقة للتكامل وتحقيق الإنجازات "البوعينين": الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني انطلاقة للتكامل وتحقيق الإنجازات
أكد مساهمته في تحقيق مصالح البلدين والاندماج بين أبناء الشعبين

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بمملكة البحرين، المهندس محمد البوعينين، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني يمثل انطلاقة للتكامل وتحقيق الإنجازات المحورية ترسيخاً للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية ومملكة البحرين، التي تحظى بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظهما الله -، نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.

وأضاف أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما وفق تطلعات القيادتين والشعبين.

وقال: إن مجلس التنسيق السعودي البحريني سيسهم في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر وإطلاق المبادرات المشتركة وهو ما يحقق مصالح البلدين ويعزز قوتهما ويسهم في توفير فرص جديدة تحقق رفاهية الشعبين، مشيراً إلى أن مجلس التنسيق سيفتح المزيد من مجالات وقطاعات التعاون المشترك في كلا البلدين بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين والاندماج بين أبناء الشعبين ويخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تتسم بالتواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، وبما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين.

مجلس التنسيق السعودي البحريني السعودية البحرين المملكة العربية السعودية مملكة البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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