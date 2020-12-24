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صور.. أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد

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صور.. أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد صور.. أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

09:31 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة، في ظل تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وجرى قياس درجة الحرارة قبل دخول الكنيسة، مع حظر المرور دون ارتداء الكمامة، فضلا عن مراعاة التباعد من خلال علامات المسافات الآمنة، وتوفير المطهرات اللازمة.

وكثفت قوات مديرية الأمن من تواجدها بمحيط كنائس المحافظة، في ظل انتشار لخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية علي أبواب الكنائس والشوارع الجانبية المحيطة بها، ووضعت مديرية الأمن بوابة إلكترونية علي بوابات الكنائس الرئيسية، وحظرت إدارة المرور تواجد أي سيارات بمحيطها من خلال كردون أمني، وأغلقت كافة الشوارع الجانبية المحيطة بالكنائس، كما جابت عدد من الدوريات كافة أحياء شوارع المدينة الساحلية لفرض السيطرة الأمنية.

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