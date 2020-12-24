صور.. محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عددًا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس، على أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيد من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.