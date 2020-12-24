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محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل تفجير خط الغاز غربي العريش

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محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل تفجير خط الغاز غربي العريش محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل تفجير خط الغاز غربي العريش

مصراوي Masrawy

09:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت محافظة شمال سيناء ، في بيان رسمي مساء اليوم عن تعرض خط الغاز الرئيسى المغذى لمدينة العريش إلى عملية تفجير، مساء اليوم، فى منطقة سبيكة غربي مدينة العريش.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، والتى قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، كما تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير.

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