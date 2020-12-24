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صور.. وزير الثقافة تتفقد المسرح الرومانى وأعمال تطوير قصر ثقافة أسوان

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صور.. وزير الثقافة تتفقد المسرح الرومانى وأعمال تطوير قصر ثقافة أسوان صور.. وزير الثقافة تتفقد المسرح الرومانى وأعمال تطوير قصر ثقافة أسوان

مصراوي Masrawy

08:53 م الخميس 24 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الخميس، المسرح الرومانى بالمركز الثقافي الأفريقي والذى يسع نحو 2500 متفرج ويقع على مساحة 10 آلاف م2، وتكلف إنشاؤه نحو 5 ملايين جنيه.

وعقب ذلك تفقدت الوزيرة والمحافظ يرافقهم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشروع تطوير وإحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان.

وقال الدكتور أحمد عواض، إن قصر ثقافة أسوان يقع على مساحة 4300 م2 ويجري حالياً، ولأول مرة، تنفيذ أعمال تطوير شاملة لم يشهدها منذ إنشاؤه في عام 1963، وتتضمن إعادة تأهيل وتحديث كاملة للمسرح الذى يسع 375 كرسي سواء الصالون الرئيسى أو البلكون، بجانب دعمه بمنظومة متكاملة من الحماية المدنية، علاوة على أحدث أجهزة للصوت والإضاءة والإخراج المسرحى، ومن المخطط افتتاح قصر الثقافة بعد تطويره في منتصف العام المقبل.

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