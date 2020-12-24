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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة شمالي قنا

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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة شمالي قنا بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة شمالي قنا

مصراوي Masrawy

08:50 م الخميس 24 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة بمركز أبوتشت شمالي قنا، بسبب السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير مرفق الإسعاف، يفيظ بإصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة ييجو بالقرب من قرية الرزقة في أبوتشت.

أسفر الحادث عن إصابة: إيمان عبدالحكيم إبراهيم، 30 عامًا، وعلي وحيد عويس، 12 عامًا، وإسماعيل عويس إبراهيم، 50 عامًا، وندى حاتم عويس، 16 عامًا، وأميرة إبراهيم أحمد، 12 عامًا، وأسماء وحيد عويس، 7 أعوام، ونجاة عبدالحكيم إبراهيم، 7 أعوام، وحسن ذكي، 35 عامًا، وآية حاتم عويس، 4 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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