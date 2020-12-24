رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، الخميس، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.