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رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020

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رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020 رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020

مصراوي Masrawy

09:10 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات .

وأوضح في بيان له، الخميس، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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