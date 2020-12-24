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قبل لقاء الباطن "دوريًا" .. "البلطان"يصارح لاعبي الشباب

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قبل لقاء الباطن "دوريًا" .. "البلطان"يصارح لاعبي الشباب قبل لقاء الباطن "دوريًا" .. "البلطان"يصارح لاعبي الشباب

قبل لقاء الباطن

واجه رئيس نادي الشباب خالد البلطان، لاعبي الفريق الكروي الأول بناديه، في اجتماع قبل انطلاق الحصة التدريبية، اليوم الخميس، حيث ناقش أوضاع الفريق، خصوصًا بعد التعثرات الأخيرة للفريق في الدوري، والخروج من مسابقة الكأس.

وجاء اجتماع "البلطان" بالفريق بحضور الأجهزة الإدارية والفنية، قبل مواجهة الباطن، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا أدى عناصر الفريق تدريباتهم اليومية، حيث تركزت التمارين على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي بيدرو الذي أوضح للاعبين ملاحظاته على الهفوات التي تم ارتكابها في المباريات الماضية.رئيس نادي الشباب خالد البلطان الشباب الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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