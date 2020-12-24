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جازان.. مواطن يتهم رئيس بلدية بثَنْيه عن متابعة قضية في مخالفات مالية بـ100 ألف ريال

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جازان.. مواطن يتهم رئيس بلدية بثَنْيه عن متابعة قضية في مخالفات مالية بـ100 ألف ريال جازان.. مواطن يتهم رئيس بلدية بثَنْيه عن متابعة قضية في مخالفات مالية بـ100 ألف ريال
القضية منذ سنوات وعادت للواجهة بعد دعوى تطالب بالتحقيق وإحالتها للقضاء

جازان.. مواطن يتهم رئيس بلدية بثَنْيه عن متابعة قضية في مخالفات مالية بـ100 ألف ريال

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بمحافظة تقع شمال جازان تلقت شكوى من مواطن ضد رئيس بلدية بالمنطقة تدعي قيام الأخير بتهديده وثنيه عن متابعة مجريات قضية مخالفات مالية وقعت بمجلس بلدي سابق بإحدى محافظات شمال جازان.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن رئيس إحدى البلديات متهم بمحاولة ثني مواطن وتخويفه من متابعة قضية مخالفات مالية بمبلغ يقارب الـ100 ألف ريال، وذلك بسبب وجود اسم شقيق رئيس البلدية ضمن المتهمين.

وقالت المصادر إن القضية منذ سنوات طويلة وعادت للواجهة بعد دعوى المواطن ضد رئيس إحدى البلديات، مطالباً إنصافه مما تعرض له واستكمال التحقيقات وإحالتها للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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