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مرور الجيزة: غلق شارع النيل جزئيا لمدة يومين

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مرور الجيزة: غلق شارع النيل جزئيا لمدة يومين مرور الجيزة: غلق شارع النيل جزئيا لمدة يومين

مصراوي Masrawy

07:51 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الخميس، عن غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاهين لمدة يومين؛ لرفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة.

الغلق يأتي في إطار رفع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لكفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة، الأمر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبري الساحل.

وسيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين من يوم الغد وحتى بعد غد السبت، وتكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا دون تعطيل الحركه المرورية.

من جانبه وجه مدير مرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية؛ لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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