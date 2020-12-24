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موسكو: خبراؤنا تسلموا عينات لسلالة كورونا الجديدة ويدرسونها بنشاط

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موسكو: خبراؤنا تسلموا عينات لسلالة كورونا الجديدة ويدرسونها بنشاط موسكو: خبراؤنا تسلموا عينات لسلالة كورونا الجديدة ويدرسونها بنشاط

مصراوي Masrawy

08:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

أكدت موسكو اليوم الخميس، أن الخبراء الروس قد شرعوا في دراسة السلالة الجديدة من التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة " اليوم"، "لقد تلقى العلماء الروس عينات مناسبة (للطفرة الجديدة من الفيروس التاجي) ويعملون الآن بنشاط على دراستها"، مشيرة إلى أن الخبراء الروس يتبادلون المعلومات في هذه المسألة مع الزملاء الأجانب ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق، عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا والصين، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بجنوب إفريقيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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