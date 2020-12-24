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"تعليم جنوب سيناء" تناقش خطة أنشطة العام الدراسي

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"تعليم جنوب سيناء" تناقش خطة أنشطة العام الدراسي "تعليم جنوب سيناء" تناقش خطة أنشطة العام الدراسي

مصراوي Masrawy

08:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، السعيد محمد السعيد مسئول بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لمناقشة خطة الأنشطة للعام الدراسي 2020 / 2021، وإمكانية توفير الموارد المالية للأنشطة من خلال الصندوق، إضافة إلى مراجعة الحسابات الختامية للمدارس الرسمية لغات، واستخراج الأنصبة منها للصندوق.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لدعم المنظومة التعليمية، وتوفير كافة احتياجات المدارس لتفعيل الأنشطة التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية، التي تعد جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم.

وأكد وكيل الوزارة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتعليمات مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتنفيذ التوصيات الخاصة بكل إدارة .

حضر اللقاء عادل عبد الرحمن عتلم، وكيل المديرية، وفاطمة النجار، مديرة إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، و سلوى الشيخ مديرة إدارة الإحصاء بالمديرية، وأميمة عيد، مديرة إدارة التعليم الخاص، وحنان يوسف، وكيلة إدارة المدارس الرسمية واللغات بالمديرية، و أيمن زارع وكيل إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

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