محافظ أسوان يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

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أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتي تبدأ من الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى الخميس 4 فبراير.

وأعطى المحافظ توجيهات واضحة لوكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وشروطها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، ومراعاة الحالات الإنسانية للطلاب.

وقال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات النقل لمدارس المرحلة الإبتدائية، والإعدادية بجميع أنواعها، تبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى السبت 23يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع أنواعها من الثلاثاء الموافق 26 يناير إلى الأربعاء 3 فبراير.

وتبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى بجميع أنواعه من الخميس 14 يناير وتستمر حتى الخميس 4 فبراير، وتجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثانى (العام) بالمدارس إلكترونيًا ويجرى تحديد مواعيدها من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية راعت فى تحديد جداول الامتحانات المناسبات والأعياد القومية أيام (6- 7- 8) يناير 2021 احتفال الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ويوم 14 يناير للاحتفال بعيد أسوان القومى، ويوم 19 يناير للاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، وكذلك يوم 28 يناير 2021 للاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير 2021.