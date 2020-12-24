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صور.. وزيرة الثقافة تتفقد مشروعات تطوير مدينة أسوان

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صور.. وزيرة الثقافة تتفقد مشروعات تطوير مدينة أسوان صور.. وزيرة الثقافة تتفقد مشروعات تطوير مدينة أسوان

مصراوي Masrawy

08:04 م الخميس 24 ديسمبر 2020


أسوان – إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان بميدان المحطة وحديقة درة النيل، والسوق السياحي القديم، بجانب المسرح الروماني بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل سابقاً " ، بالإضافة إلى مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان.

وأشادت وزيرة الثقافة بالنقلة الحضارية التى تشهدها واجهة مدينة أسوان من خلال مشروعات التطوير والتجميل والتحديث، بالإضافة إلى اللمسات الجمالية ومراعاة التراث الحضارى والطبيعى الذي تتمتع به جوهرة النيل الخالد.

واستعرض اللواء أشرف عطية بالشرح التفصيلي، مكونات مشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة درة النيل والذي يساهم في إظهار الواجهة الحضارية بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضًا الحفاظ على الطابع الأسواني الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد.

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