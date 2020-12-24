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الصور الأولى لموقع تعرض سيدة للتعذيب وقص شعرها في طنطا

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الصور الأولى لموقع تعرض سيدة للتعذيب وقص شعرها في طنطا الصور الأولى لموقع تعرض سيدة للتعذيب وقص شعرها في طنطا

مصراوي Masrawy

07:45 م الخميس 24 ديسمبر 2020

لغربية - مروة شاهين:

حصل مصراوي على الصور الألى لموقع تعرض سيدة للتعذيب، واتهامها لابنها وشقيقها بالوقوف وراء الواقعة.

وشهدت مدينة طنطا واقعة مؤسفة كشفهابلاغ تقدمت به سيدة حول تعرضها للاعتداء، من شقيقها وابنها، اللذان "حلقا" شعرها، وحبساها بالمنزل ووضعا بوابات حديدية لمنعها من الخروج ومنع الطعام عنها.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورا للسيدة "هـ.ال.غ"، 53 عامًا، مقيمة حي أول طنطا بعد حلاقة شعرها.

وحررت الأم المحضر رقم 86 أحوال أول طنطا ضد شقيقها وابنها للعرض على النيابة العامة، وبدء التحقيقات.

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