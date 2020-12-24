أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال

Print
شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال
اشتملت على قواطع كهربائية وكابلات نحاسية

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، جاء ذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية والكابلات النحاسية من المباني، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وقد بلغت قيمة المسروقات (1,504,000) ريال

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

شبكة عيون الإخبارية