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الصحة: 724.5 ألف مواطن بأسوان سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل "قبل الانطلاق"

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الصحة: 724.5 ألف مواطن بأسوان سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل "قبل الانطلاق" الصحة: 724.5 ألف مواطن بأسوان سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل "قبل الانطلاق"

مصراوي Masrawy

08:00 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تسجيل 724 ألفا و567 مواطنا بمحافظة أسوان، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019، وحتى نهاية عام 2020.

وأكدت زايد، في تصريحات صحفية، على متابعتها للموقف التنفيذي لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه بباقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا.

ولفتت الوزيرة إلى أن العمل يسير على قدم وساق في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال تطبيق المنظومة لتغطي محافظات الجمهورية؛ تباعًا ويتحقق حلم المصريين في رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة مع مراعاة عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، على النحو الذي يسهم في تطوير القطاع الصحي ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.

وكشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بأسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، والتي بلغت 9.2 مليار جنيه.

وأشار إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتي بلغت 2.5 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12.3 مليار جنيه.

وأضاف أنه من المقرر إطلاق المنظومة بأسوان من خلال 112 وحدة ومركزا بالإضافة إلى 11 مستشفى، مقسمين على 6 إدارات طبية وهم: (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق وإدفو غرب)، داعيًا المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، لأن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحي التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل.

ولفت إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلي لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

وتأتي أسوان ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، والتي تشمل: (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان،السويس، جنوب سيناء)، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.​

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