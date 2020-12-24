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.. ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

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فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي .. ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مصراوي Masrawy

07:34 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع لإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى دولة مالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار .

وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالي.

تأتي تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الدول الأفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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