5 سنوات من "فاجعة جازان".. "جلسة ذكرى الحريق" تبلور القضية وتتجه للحكم

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المستشفى لا يزال ينتظر تشغيله وإعادته لخدمة الأهالي

اتجهت قضية ضحايا حريق مستشفى جازان العام للحكم وفق مؤشرات تلقاها المدعون من أسر الضحايا والمصابين، وذلك في جلسة اليوم، والتي توافقت مع الذكرى الخامسة لحريق مستشفى جازان العام الذي اندلع في مثل هذا اليوم من ديسمبر 2015.

وكشف وكيل المدعين في حديثه لـ"سبق"، عن أن جلسة اليوم بلورت القضية وكشفت عن مستجدات وخفايا جديدة للقاضي، وقد تتجه للحكم خلال الفترة المقبلة لتنهي القضية التي بدأت قبل أقل من عامين في المحكمة الجزائية بجازان، وتطالب بالحق الخاص من المتهمين بالتسبب في حريق المستشفى وضحاياه.

وكانت أروقة المحكمة الجزائية بجازان شهدت قضيتين حول الحادثة، وعقدت اليوم جلسة من القضية الأخيرة.

يُشار إلى أنه على الرغم من تجاوز المستشفى خمس سنوات منذ الحادثة، إلا أنه لا يزال ينتظر تشغيله وإعادته لخدمة الأهالي.

وكانت "سبق" تابعت مجريات القضية منذ أول يوم لوقوع الحادثة ونشرت عنها الكثير من التقارير.