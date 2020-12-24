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21 يناير.. الحكم على الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل وسيلة نقل عامة بالشرقية

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21 يناير.. الحكم على الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل وسيلة نقل عامة بالشرقية 21 يناير.. الحكم على الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل وسيلة نقل عامة بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جُنح الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص إلى جلسة 21 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم، وإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

جرى ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة مالية، والذي استأنفت عليه النيابة العامة وجرى قبول الاستئناف، قبل إحالته إلى محكمة الجنح.

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