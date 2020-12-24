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بالأسماء.. مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

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بالأسماء.. مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير بالأسماء.. مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

مصراوي Masrawy

07:02 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية الرؤساء التنفيذيين لكل من هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يضم مجلس الإدارة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، والمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ونائب المشرف العام على المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية.

ويضم المجلس أيضا في عضويته رئيس مجلس إدارة بنك ، والدكتور ممدوح الدماطي الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، والدكتور محمد عبدالرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، ومنى إبراهيم رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، والدكتور محمد حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الإئتمائى، والسفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية سابقاً، والدكتور هشام دنانة أستاذ التسويق والإدارة الاستراتيجية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمود عبدالله خبير إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، والدكتورة ميرهان رجب خبير إدارة الأعمال والعقود الدولية.

وقد تضمن القرار أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.

ووفقا لهذا القرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة. ​

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