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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور

مصراوي Masrawy

06:59 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب القرار، تضم عضوية المجلس وزراء: القوى العاملة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، أو من ينيبهم، كما تضم العضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتشمل العضوية - كذلك - الدكتورة حنان حسين رمضان نظير أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى عبدالسلام السعيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والخبيرة الاقتصادية منى عبدالحميد عامر، والدكتور عبدالحميد قطب وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقاً.

ويضم المجلس كذلك 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، إلى جانب 6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال يختارهم الاتحاد.

ويختص المجلس بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.​

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