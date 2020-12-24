"ابن حثلين": الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية

★ ★ ★ ★ ★

قال: ندرس مقترح إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح ابن حثلين: إن الإبل العراقية تمتلك تاريخًا عريقًا وذات سلالات قوية.

ورحّب بمشاركة مالك الإبل المواطن العراقي ممدوح الخزعلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دراسة طلب "الخزعلي" وإرسال فحول منتجة لدولة العراق الشقيقة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الإبل العراقية تاريخ عريق وسلالات قوية، وحضور المشارك العراقي ممدوح الخزعلي فتح آفاقًا كبيرة وسبل تعاون جيدة، ونعده بدراسة طلبه من قبل نادي الإبل بشأن إرسال فحول منتجة إلى بلاد الرافدين ليستفيد منها إخواننا ملاك الإبل".

يذكر أن مالك الإبل العراقي ممدوح الخزعلي استفاد من إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع السعودية، وقام بسوق إبله عبر المنفذ وحضر لميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة بالصياهد.