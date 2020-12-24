خال الطفلة "ليلى" يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالتها الصحية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

قال جلال محمد جلال شقيق الأم "ولاء" والتي تبرعت بفص كبد لابنتها "ليلى"، إن الأطباء أكدوا لهم تحسن نسبة الأكسجين في الدم، الأمر الذي جعل حالتها تستقر أكثر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أضاف "جلال" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطفلة لا تزال في وضع النوم، وإذا تحسن وضع الطفلة أكثر سيعملون على إفاقتها، وفي حالة انخفاض نسبة الأكسجين من المفترض إجراء عملية جديدة بتسليك أحد الشرايين لتسهيل تدفق الأكسجين.

وكانت قصة تبرع الأم لطفلتها بفص كبد، أثارت اهتماما كبيرا من الجمهور، بعدما تدهورت حالة الطفلة "ليلى"، واضطروا لإجراء عملية لها أملاً في إنقاذها وإنهاء معاناتها التي استمرت معها 4 سنوات منذ ولادتها.