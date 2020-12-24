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موسكو: نأمل في عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران

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موسكو: نأمل في عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران موسكو: نأمل في عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران

مصراوي Masrawy

06:56 م الخميس 24 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في عودة الولايات المتحدة دون شروط مسبقة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة ( اليوم) مساء اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة إصلاح "المخالفات التي ارتكبتها بحق خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 واستعادة توازن المصالح الذي كانت الاتفاقات الشاملة تعتمد عليه والمساعدة في نهاية المطاف على عودة طهران إلى التطبيق الكامل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأشارت إلى أن تقليص طهران من جانب واحد التزاماتها بموجب الاتفاق النووي كان خطوة مؤقتة جاءت ردا على "أنشطة واشنطن التخريبية وعقوباتها المضادة لإيران".

وأكدت أن موسكو تنطلق من ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون أي شروط ومطالب إضافية، مضيفة: "نأمل في إحراز تقدم في هذه المسألة، ونشير إلى تأكيد إيران باستمرار استعدادها للمضي قدما بهذه الطريقة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبدى نيته العودة إلى الاتفاق النووي، في حال عودة إيران في المقابل إلى التزاماتها بالكامل .

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