أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا اعتباراً من بداية العام المقبل

Print
الأردن : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا اعتباراً من بداية العام المقبل الأردن : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا اعتباراً من بداية العام المقبل

جى بي سي نيوز :- أكدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين في مقر وزارة العمل بحضور أعضائها ممثلي والعمال وأصحاب العمل على قرارها السابق الصادر في شهر شباط من العام الجاري والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.

وحرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.

وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحددت بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
التراخيص والارتفاعات.. الحكومة تنتهي من اشتراطات البناء الجديدة خلال المرحلة الانتقالية

التراخيص والارتفاعات.. الحكومة تنتهي من اشتراطات البناء الجديدة خلال المرحلة الانتقالية

الحكومة: تحويل الممتنعين عن دفع غرامة الكمامة الفورية للنيابة

الحكومة: تحويل الممتنعين عن دفع غرامة الكمامة الفورية للنيابة

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بجميع المدارس

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بجميع المدارس

الصحف اللبنانية: الجمود في تشكيل الحكومة الجديدة قد يمتد لما بعد رأس السنة

الصحف اللبنانية: الجمود في تشكيل الحكومة الجديدة قد يمتد لما بعد رأس السنة

شبكة عيون الإخبارية