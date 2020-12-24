أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال

Print
لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال
منها عدم لبس الكمامة.. وغرامات على "حمدالله"

لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات على فريق النصر الأول لكرة القدم، وذلك بمقدار 95 ألف ريال على 3 من عناصره؛ وهم: البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، وزميله سلطان الغنام.

وجاءت القرارات الصادرة من اللجنة على الثلاثي بعد غياب المدرب عن المقابلة الإعلامية في منطقة «الفلاش إنترفيو» بعد مواجهة الرائد ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال.

فيما كانت الغرامة الثانية 30 ألف ريال في حق عبد الرزاق حمدالله لقيامه بمخالفةٍ مماثلة لمدرب فريقه، بحسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها سلطان الغنام الذي كلفه الغياب عن منطقة المقابلات 20 ألف ريال.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الخميس، وبينها عقوبات الأصفر، أنها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما غرمت محمد منشي، وبيدرو مانويل، ثنائي الجهاز الإداري والفني في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، 30 ألفاً؛ بواقع 20 ألف على الأول، و10 آلاف في حق الثاني، وذلك نظير عدم ارتداء الكمامة خلال مباراة فريقهما أمام العين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

شبكة عيون الإخبارية