أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المظالم" يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي لأعمال الديوان

Print
تقوم بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.


وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة.

وتقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.

يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

شبكة عيون الإخبارية