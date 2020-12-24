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وزير : المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 4 أشهر

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وزير التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 4 أشهر وزير : المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 4 أشهر

مصراوي Masrawy

06:32 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة مخزن فرع جملة الساحل رقم 3 التابع للشركة في محافظة القاهرة.

وقال المصيلحي، خلال الجولة التفقدية، إن المخزن مقام على مساحة 1300 متر مربع ويتعامل مع 15 بقالا تموينيا في توفير السلع التموينية والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية.

وأضاف الوزير، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية داخل المخزن يتراوح من 3 إلى 4 أشهر، حيث يتم صرف سلع تموينية وسلع حرة للفروع التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي، على أنه تم صرف 93% من المقررات التموينية الخاصة بشهر ديسمبر الجاري، حتى أمس الأربعاء، وذلك قبل نحو أسبوع من نهاية الشهر الحالي.

وقال المصيلحي، إنه يتسلم تقريرا يوميا بموقف صرف السلع التموينية من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، بمعدلات صرف السلع التموينية يومياً.

وأضاف المصيلحي، أنه تم تنفيذ أكبر توزيع على مستوى الجمهورية، والتي تغطي 30 ألف بقال تمويني، وحوالي 6 آلاف لجمعيتي، و1300 فرع من فروع التجزئة لشركات الجملة مربوطين على مخازن جملة.

ولفت المصيلحي، إلى أن هناك 3 محاور رئيسية يتم العمل عليها وهي: توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والمخازن الاستراتيجية، وتطوير منافذ التوزيع، وربط المنافذ بشبكة معلومات تكنولوجية.

وأكد المصيلحي، على أهمية توفير الاحتياطي الاستراتيجي في ضبط الأسواق وإتاحة السلع فبدون وجود احتياطي استراتيجي قد يحدث نقص في سلعة معينة، حتى يمكن منع مثل هذا الموضوع يتم العمل على وجود احتياطي استراتيجي لفترات زمنية طويلة.

وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية حتى في ظل وجود أزمة كورونا وصعوبة في الخطوط الملاحية لم تحدث أزمة في توفير السلع كافة وذلك من خلال الإدارة الجيدة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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