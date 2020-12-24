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القومي للمرأة يهنئ إسعاد يونس لحصولها على جائزة أفضل مذيعة في حفل دير جيست

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مصراوي Masrawy

06:22 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهاني إلى الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس لحصولها على جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج ترفيهي خلال حفل توزيع جوائز دير جيست للعام السادس على التوالي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بفوز الإعلامية إسعاد يونس بهذه الجائزة المستحقة ، قائلة " أن الإعلامية إسعاد يونس هي بحق صاحبة وصانعة السعادة لما تقدمه ببراعة واحترافية معهوده من برنامج هام وجدير بالمتابعة تلتف حوله الأسرة المصرية ويجمع بين الترفيه والحرص على تسليط الضوء على الثقافة المصرية بفروعها المختلفة إلى جانب التركيز على إبراز النماذج الإيجابية الناجحة في جميع المجالات " ، متمنية لها المزيد من النجاحات.

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