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القومي للمرأة يسلم جوائز المسابقة التي أطلقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة

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القومي للمرأة يسلم جوائز المسابقة التي أطلقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة القومي للمرأة يسلم جوائز المسابقة التي أطلقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة

مصراوي Masrawy

06:20 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتبت: نور العمروسي

أعلن المجلس القومي للمرأة عن بدء تسليم جوائز المسابقة التي أطلقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة سيف كيدز، واستهدفت تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتهم على قيم تمكين المرأة ودعمها، من خلال تغيير الأمثال الشعبية الدارجة التي تتضمن جمل وكلمات تحث على العنف ضد المرأة، إلى جمل وكلمات تشجع على تمكين المرأة ودعمها ومساندتها.

يذكر أن المسابقة جاءت في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020 ، وجوائز المسابقة عبارة عن لعبتين، حيث تناسب اللعبة الأولى مختلف الأعمار، وتحمل اسم safeelings، وتتحدث عن أهمية التعبير عن المشاعر المختلفة للبنات والأولاد، واللعبة الثانية تحمل اسم «تغييرك هيغير»، وهي عبارة عن جمل مختلفة في شكل كروت تشجع المراهقين على قراءة جمل مليئة بالتمكين ونبذ العنف ضد المرأة.

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