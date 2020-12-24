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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

مصراوي Masrawy

06:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء عرضاً حول عدد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة، والجاري تنفيذها، فضلاً عن الأخرى التي يتم دراستها، مشيراً إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز يجعلها مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين القارات الثلاث.

واستعرض الدكتور محمد شاكر، عدداً من المقترحات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائي الثلاثي المصري الأردني العراقي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بالعمل على دفع آفاق التعاون بين الأشقاء في كل من الأردن والعراق في مختلف المجالات إلى مجالات أرحب، ومن بينها ما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، لافتاً في هذا الصدد إلى خط الربط الكهربائي المصري/ الأردني، والذي تم تدشينه منذ 1999، بجهد 400 كيلو فولت، وبقدرة تصل إلى 500 ميجاوات.

وتناول الوزير موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، موضحاً أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الخط في شهر أبريل الماضي، وذلك لنقل قدرة تصل لـ 80 ميجاوات، مشيراً إلى أنه من المقرر لخط الربط الوصول إلى جهد 500 كيلو فولت لنقل قدرات كهربائية تصل إلى 600 ميجاوات أو أكثر، وذلك عند اتمام المرحلة الثالثة منه.

وحول خط الربط مع الجانب الليبي الذي تم تدشينه منذ عام 1998، أشار الوزير إلى أنه يتم نقل قدرات تصل إلى 100 ميجاوات للجانب الليبي على جهد 220 ك.ف، منوهاً إلى أنه تم زيادة القدرة في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات وذلك بناء على طلب الجانب الليبي.

وتطرق وزير الكهرباء خلال الاجتماع إلى المقترحات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء.​

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