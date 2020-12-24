جنوب سيناء تستعد لتفعيل "الذاكرة المؤسسية" مع رئاسة الوزراء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة إجراءات بدء تفعيل بروتوكول الذاكرة المؤسسية بين المحافظة ومركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد و مديري الإدارات بديوان المحافظة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، للإعداد لبدء تفعيل المنظومة، مطالبًا جميع مديري الإدارات والمعنيين بالمنظومة، بسرعة التدريب وإجادة العمل بها لتحقيق استراتيجية الدولة، وتطوير أعمال وخدمات المؤسسات، وتحديث وتطوير العمل في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني" بالمحافظة يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيًا، من خلال ما يتيحه من أساليب متابعة وتطوير الأداء الإداري الداخلي، عن طريق تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية، للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وتابع المحافظ ، كما يعمل هذا النظام على بناء مخزون معرفي، من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية تشمل المعارف والبيانات عن المؤسسة لتسهيل عمليتي التحديث والتطوير، علاوة على توفير منظومة لإدارة وتوثيق العلاقات الخارجية مع الجهات المتعاملة مع المؤسسة.