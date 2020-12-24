أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم

Print
صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم

مصراوي Masrawy

06:30 م الخميس 24 ديسمبر 2020

الفيوم _ حسين فتحى :

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن فوز الطالب محمد حمادة أحمد، بكلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالبة رنا طارق عبد العزيز، بكلية دار العلوم، بمنصب مساعد رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، كما أعلنت اللجنة أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تشكلت من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة، والدكتور محمود عبد المؤمن محفوظ، المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني للجنة الانتخابات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة عضوًا، و منتصر عمران، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب، والطالب محمد عيد فوزي، كلية الطب، والطالبة إهداء أسامة أنور، كلية الحاسبات والمعلومات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية