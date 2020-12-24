صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الفيوم _ حسين فتحى :

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن فوز الطالب محمد حمادة أحمد، بكلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالبة رنا طارق عبد العزيز، بكلية دار العلوم، بمنصب مساعد رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، كما أعلنت اللجنة أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تشكلت من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة، والدكتور محمود عبد المؤمن محفوظ، المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني للجنة الانتخابات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة عضوًا، و منتصر عمران، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب، والطالب محمد عيد فوزي، كلية الطب، والطالبة إهداء أسامة أنور، كلية الحاسبات والمعلومات.