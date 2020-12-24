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صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع

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صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

06:27 م الخميس 24 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن دمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدي، وبالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية و المشاة.

وأسفرت الحملات المُنفذة خلال هذا الأسبوع بمدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ورأس البر، والتي جاءت بحضور رئيس شرطة المرافق، والنقيب طارق أنور رئيس عمليات مدينة دمياط عن تحرير ٤٦٢ محضرا.

وتعددت المخالفات بين إشغالات وباعة جائلين، ورصد مخالفات بيئية، كما أسفرت عن تنفيذ الإزالة تجاه ٤٢٧ مخالفة تعدِ على الطريق العام، وكذا مصادرة ٢٥١ مضبوطات متنوعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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